В МИД Узбекистана вручили дипломы слушателям Дипломатических курсов

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Очередная группа слушателей завершила прохождение Дипломатических курсов при Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. 12 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча, в ходе которой министр Абдулазиз Камилов вручил им соответствующие дипломы.

Как сообщает пресс-служба МИД, среди выпускников дипкурсов – руководители подразделений и ведущие сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, ряда ведущих научно-исследовательских учреждений.

Напомним, Дипломатические курсы при УМЭД организованы в соответствии с приказом Министерства иностранных дел Республики Узбекистан №32 от 10 января 2001 года в целях подготовки и переподготовки кадров для МИД, МВЭСИТ, ТПП и других государственных структур. Учебные занятия рассчитаны на 2 месяца с частичным отрывом от производства.

Основные тематические направления дипкурсов: внешняя политика Республики Узбекистан, международная безопасность, основы дипломатии, информационно-аналитическая работа, экономическая дипломатия, консульское право, техника ведения переговоров, международный протокол и этикет, глубокое изучение иностранных языков, теория и практика переводов.

Предыдущие дипломатические курсы завершились в мае 2013 года.

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