Президент Узбекистана принял председателя ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара совершил официальный визит в Узбекистан. 11 октября в резиденции Оксарой его принял Президент Республики Ислам Каримов.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что данный визит позволяет, прежде всего, обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, международные и региональные проблемы, а также обменяться мнениями по повестке дня украинского председательства в ОБСЕ.

Как подчеркивалось на встрече, Узбекистан рассматривает Украину как важного и испытанного временем партнера, располагающего значительным экономическим, промышленным и интеллектуальным потенциалом, развитыми сельским хозяйством, транспортной и социальной инфраструктурой. "Регулярный межгосударственный диалог способствует дальнейшему расширению и углублению связей между нашими странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", отмечалось в ходе беседы.

Собеседники констатировали, что официальные Ташкент и Киев занимают схожие или близкие позиции по многим вопросам международной и региональной политики, что позволяет плодотворно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких, как ООН, СНГ, ОБСЕ.

Узбекско-украинский товарооборот в 2012 году превысил $1 млрд., что на 60% больше предыдущего периода. Позитивная динамика взаимной торговли сохраняется и в текущем году. Обе страны одинаково заинтересованы в последовательной диверсификации экономики и наращивании ее объемов, а также в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Глава МИД Украины поблагодарил Ислама Каримова за теплый прием и предоставленную возможность открыто и конструктивно обсудить приоритеты развития двусторонних отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Л.Кожара от имени украинского руководства подтвердил готовность и далее укреплять многоплановое сотрудничество с Узбекистаном на долгосрочной и прагматичной основе, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

УЗИНФОРМ