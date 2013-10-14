Благотворительный "cуннат туй"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 13 октября по инициативе фонда "Мехр нури", республиканского объединения "Аёллар кенгаши" и Форума социально ответственных граждан Узбекистана состоялась традиционная торжественная церемония "Суннат туй" для 22 детей из малообеспеченных семей.

В мероприятии участвовали виновники торжества, их родители, близкие родственники и представители широкой общественности. От Дома милосердия приняли участие 15 детей в возрасте от 4 до 7 лет.

На мероприятие были приглашены знаменитые певцы и музыканты области, которые продемонстрировали концертную программу. Всем детям были розданы подарки и школьные принадлежности.

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