



На фестивале культуры в Пекине был представлен Узбекистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в Китайском народном университете состоялся очередной 13-й Международный культурный фестиваль, организаторами которого выступили Фонд Форум и Посольство Республики Узбекистан в КНР. Во время церемонии открытия выступили руководители RUC, студенты, представители СМИ, зарубежных организаций. Основной целью мероприятия является сотрудничество между культурами, которая будет полезна студентам. Во время фестиваля состоялась презентация Узбекистана, его богатая культура и традиции. Параллельно функционировала фотовыставка "Рисунки светом" молодых узбекских фотографов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи