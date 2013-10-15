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Ярмарка рабочих мест в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в городе Бухаре состоялась очередная ярмарка вакантных рабочих мест для выпускников среднеспециальных учебных заведений. Ярмарка была организована Бухарским областным хокимиятом совместно с областной прокуратурой, главным управлением по труду и социальной защите населения и областным советом общественного движения молодежи Узбекистана "Камолот".

На ярмарке представили свободные вакансии более 240 предприятий, организаций и учреждений, которые предложили 2993 свободных рабочих места.

На ярмарке районными и городскими центрами содействия занятости и социальной защиты населения были выданы направления на работу 455 выпускникам профессиональных колледжей, еще 230 – ранее закончившим сренеспециальные учебные заведения.