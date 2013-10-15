ГНИ Бухары

Семинар для производителей непродовольственных товаров

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в Бухарском городском управления налоговой инспекции состоялся семинар для производителей непродовольственных товаров. В данном семинаре участвовали более 60 предприятий, работающих в данной сфере.

Участники были разъяснены возможности расширения их производства, на основе льгот, закрепленных постановлением Президента Узбекистана "О стимулировании расширения производства местных непродовольственных потребительских товаров". В соответствии с данным постановлением в состав предприятий, специализирующихся на производстве непродовольственных потребительских товаров, входят предприятия, где доля поступлений от производства товаров по итогам отчетного периода составляет не менее 60 процентов. Преимущества данной льготы в том, что она предоставляется не на вид деятельности предприятия, а самому предприятию.

Льготы и преференции по налоговым и таможенным платежам предоставляются предприятиям на основании заявлений, предоставляемых в государственные налоговые и таможенные органы в соответствии с установленным порядком.

Также было отмечено, что в числе приоритетных задач в региональной программе социально-экономического развития заложены меры по увеличению производства и расширению ассортимента высококачественных потребительских товаров, более полное насыщение ими внутреннего рынка, создание новых предприятий по производству готовых продовольственных товаров в сельской местности.

Наряду с этим, в этом году уже реализовано более 10 проектов в этой сфере, в том числе реконструкция имеющихся предприятий с полным техническим и технологическим обновлением производственных мощностей, в результате создано 450 дополнительных рабочих мест для местного населения.

В ходе семинара были рассмотрены такие характерные нарушения пользования указанными льготами, как нецелевое использование высвобождаемых от предоставленной льготы финансовых средств. В подобных случаях эти средства полностью переводятся в государственный бюджет с учетом штрафных санкций.