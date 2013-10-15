Совершать благодеяние должен каждый человек

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября для постояльцев Дома для престарелых города Самарканда в связи с празднованием Курбан Хаита было организовано торжественное мероприятие и накрыт праздничный дастархан с пловом.

На мероприятии, организованном по инициативе областного внебюджетного пенсионного фонда, присутствовали представители государственных учреждений, аксакалы махаллей, а также старцы Дома для престарелых.

В процессе мероприятия известные вокальные ансамбли, певцы и танцевальные группы порадовали почтенных старцев своими праздничными выступлениями.

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