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В Бухаре открылось новый образовательный центр "Elegant master class"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 14 октября, в Бухаре состоялась торжественная церемония открытия Наманганского образовательного центра "Elegant master class". В открытии центра приняли участие представители городского хокимията Бухары, областных центров ОДМ "Камолот" Бухарской и Наманганской областей.

Инициатива открытия данного центра принадлежит "камолотовцам", представители которых из Бухары и Намангана провели встречу в сентябре этого года. Тогда же были решены организационные вопросы и представители областного совета "Камолот" утвердили устав нового учреждения.

Сразу после этого был открыт прием на курсы кройки и шитья, кулинарии и компьютерной грамотности. При поддержке городского хокимията Бухары, профессионального колледжа юридического права и бытового обслуживания были открыты еще 3 дополнительных курса по обучению молодежи иностранным языкам, стилистике, вязанию и оказанию первой медицинской помощи.

И вот теперь, спустя почти полтора месяца, центром принято 256 заявок на обучение. В настоящее время в Бухарском центре имеется 18 преподавателей, которые обучают 36 групп по 6 человек. В скором времени на работу в центр "Elegant master class" будут приняты еще 5 преподавателей, которые наберут новые группы и начнут обучение.