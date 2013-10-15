Узбекистан и КНР проведут межмидовские консультации

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла делегация Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики во главе с генеральным директором Департамента по вопросам внешней безопасности Цю Гохуном. Цель визита – участие в регулярных узбекско-китайских межмидовских консультациях.

15 октября состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, в которой принял участие Посол КНР Чжан Сяо. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по некоторым международным и региональным проблемам.

В ходе беседы отмечен динамичный характер узбекско-китайского межгосударственного взаимодействия. Мощный импульс им придали встречи и переговоры Президента Узбекистана Ислама Каримова и Председателя КНР Си Цзиньпиня 8-10 сентября в Ташкенте и Самарканде.

Как подчеркнули дипломаты, реализация положений подписанных главами государств Договора о дружбе и сотрудничестве, а также Совместной декларации о дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства позволит вывести многоплановый диалог Узбекистана и Китая на качественно новый уровень.

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