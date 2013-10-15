За 9 месяцев 19 сотрудников Госкомстата обучились на международных тренингах

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обнародовал сведения о количестве сотрудников, повысивших свою квалификацию на международных семинарах за январь-сентябрь 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде 19 сотрудников системы Госкомстата приняли участие в семинарах в сфере статистики, организованных международными организациями. В числе этих организаций ООНЕЭК, МВФ, ЮНИСЕФ, Евростат, ФАО, ЮНВТО и другие.

Как отмечает пресс-служба ГКС, программа обучения на тренингах включала вопросы развития международной статистики, методологии и практики, ее отдельных отраслей, а также повышения качества и распространения статистических данных.

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