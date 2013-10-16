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Завершилось строительство плавательного бассейна в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. В праздничный день в Бухаре 15 октября состоялась сдача в эксплуатацию нового крытого плавательного бассейна на территории бывшего хлопкоочистительного завода. По словам главных специалистов стройки, данный объект планировалось сдать только в начале ноября текущего года, но это удалось сделать сейчас благодаря слаженной работе строителей стройтреста №20, которые завершили все монтажные работы с опережением графика на месяц и 10 дней.

Новый бассейн открыт рядом со спортивным центром "Дилкушо", в котором проходят соревнования по теннису.

По заявлениям представителей администрации города Бухары, вблизи с теннисными кортами "Дилкушо" имеется много свободной территории, которую было решено использовать только под строительство спортивных сооружений. В конце декабря будет завершено строительство здания для спортивных секций по восточным единоборствам, которые очень популярны среди подрастающего поколения.

В новом бассейне созданы все условия для организации секций по обучению плаванию молодежи. Наиболее популярным бассейном, где проводятся такие занятия, является спорткомплекс "Семург". Таким образом, вторым по величине станет плавательный бассейн в спортивном центре "Дилкушо".