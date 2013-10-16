В Ташкенте реформируют систему пассажирского транспорта

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы организации пассажирского транспорта в городе Ташкенте" (№ПП-2048 от 9 октября 2013 года).

Цель документа – дальнейшее совершенствование системы организации городского пассажирского транспорта, повышение безопасности и качества пассажирских перевозок, обеспечение рациональной и эффективной эксплуатации комфортабельных автобусов, укрепление финансово-экономического состояния транспортных организаций, а также широкое внедрение современных ИКТ в управление пассажирскими перевозками.

Важнейшими задачами и направлениями реформы городского пассажирского транспорта определены:

осуществление на системной основе обследований пассажирских потоков на всех видах городского общественного транспорта города Ташкента с целью повышения эффективности организации пассажирских перевозок, дальнейшей оптимизации автобусных маршрутов, определения рационального количества подвижного состава;

введение принципиально новой системы эксплуатации подвижного состава, предусматривающей эффективное использование на одном маршруте автобусов большой и средней вместимости в зависимости от интенсивности пассажиропотока в различное время суток;

оптимизация схем городских и пригородных маршрутов с выносом конечных остановочных пунктов пригородных маршрутов вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги со строительством пассажирских автостанций, созданием площадок для парковки пригородных линейных такси в наиболее удобных для пассажиров местах пересадки;

внедрение в системе городского пассажирского транспорта современных информационно-коммуникационных технологий по управлению городскими пассажирскими перевозками, строгому соблюдению графиков и интервалов движения общественного транспорта, систем удаленного контроля (GPS) в режиме онлайн за движением подвижного состава;

повышение эффективности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятий городского общественного транспорта, сокращение производственных и непроизводственных затрат, эффективное использование горюче-смазочных материалов, обеспечение окупаемости транспортных средств;

усовершенствование системы материального стимулирования труда работников транспортных предприятий, направленной на повышение доли стимулирующих выплат к базовой тарифной ставке.

Президент поручил Кабинету Министров в месячный срок принять комплексную программу мер по дальнейшему совершенствованию системы организации пассажирского транспорта в городе Ташкенте на период 2014-2015 годы.

С 1 января 2014 года устанавливается порядок, в соответствии с которым в городе Ташкенте не допускается дублирование маршрутов движения линейных автобусов и маршрутных такси, а в составе автобусных парков создаются специализированные автоколонны по перевозке пассажиров маршрутными такси. Также запрещается использование на городских пассажирских перевозках автотранспортных средств (автобусов и микроавтобусов), привлеченных на условиях аренды у физических лиц.

Правительству поручено принять специальное положение о пассажирских перевозках частными маршрутными такси.

Постановлением утверждена обновленная структура исполнительного аппарата Департамента по лицензированию и координации движения всех видов пассажирского транспорта хокимията города Ташкента с предельной численностью управленческого персонала в количестве 40 единиц. На департамент возложены функции по проведению обследований пассажирских потоков на всех видах городского общественного транспорта города Ташкента с определением оптимального количества и режима работы подвижного состава по маркам и вместимости и утверждением паспортов городских пассажирских маршрутов.

Глава государства также ликвидировал ассоциацию по пассажирским перевозкам "Тошшахартрансхизмат" и входящих в ее состав акционерные компании "Тошавтобустранс" и "Тошпасремсервис", государственную компанию "Тошэлектротранс". На их базе образуется акционерная компания "Тошшахартрансхизмат".

Документом также установлено, что средства, поступающие от реализации зданий и сооружений, находящихся на балансе организаций, входящих в состав АК "Тошшахартрансхизмат", за вычетом расходов, связанных с оценкой и реализацией объектов, направляются на погашение кредитов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, привлеченных для приобретения 400 единиц автобусов марки "Mercedes-Benz Conecto Low Floor".

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