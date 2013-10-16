В Навоийской области растет число рыболовецких хозяйств

В Навоийской области растет число рыболовецких хозяйств16.10.2013 20:56
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня на озерах Айдаркуль, Тудакуль, Шуркуль и других водоемах, расположенных на территории области, функционируют 152 фермерских хозяйства, занимающихся разведением рыбы.
Согласно информации областного комитета охраны природы, в текущем году только за счет создания 51 фермерского рыболовецкого хозяйства в области было создано несколько сотен новых рабочих мест.
В этом сезоне выращиванием мальков для рыболовецких хозяйств отрасли успешно занимаются фермерские хозяйства "Зарафшан - Шамс", "Аква Тудакуль" и "Жонибек Престиж".
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