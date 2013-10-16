Ислам Каримов отбыл с государственным визитом в Латвию

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл с государственным визитом в Латвийскую Республику по приглашению президента этой страны Андриса Берзиньша. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В Риге состоятся встречи и переговоры главы Узбекистана с латвийским руководством, на которых будут рассмотрены вопросы поступательного развития многоплановых узбекско-латвийских отношений, обсуждены актуальные региональные и международные проблемы.

По итогам визита будет принято Совместное заявление глав государств, подписан ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества Узбекистана и Латвии в политической, торгово-инвестиционной, транспортно-коммуникационной сферах и в области охраны окружающей среды.

По данным МИД Узбекистана, в настоящее время договорно-правовую базу узбекско-латвийского сотрудничества составляют более 30 документов, регулирующих взаимодействие по различным направлениям.

Латвия входит в тройку наиболее крупных торговых партнеров Узбекистана среди стран Евросоюза. Между государствами установлен режим наибольшего благоприятствования. Товарооборот двух стран в 2012 году превысил $240 млн. Узбекистан экспортирует в Латвию хлопковое волокно, моторные и смазочные масла, фармацевтическую продукцию и другие виды товаров. Латвийский импорт в Узбекистан включает оборудование, транспортные средства, пластмассы, логистические услуги. В Узбекистане осуществляют свою деятельность 22 предприятия, созданные с участием латвийских инвесторов в таких сферах, как производство мебели, текстиль, нефтепереработка, кондитерская промышленность, полиграфия и торговля.

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