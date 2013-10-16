В Ходжаабадском районе создаются рабочие места для молодежи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. За третий квартал текущего года в Ходжаабадском районе Андижанской области, по данным районного отдела по труду и социальной защите, было создано свыше 200 новых рабочих мест.

Этого удалось достигнуть за счет пуска объектов малого и среднего бизнеса. Так, только в канун 22-й годовщины независимости Узбекистана в строй было введено более 10 цехов, магазинов, предприятий общественного питания.

Например, на швейном предприятии "Файз-М" было трудоустроено 100 женщин, причем 70 из них – выпускницы местных колледжей.

А вот ООО "Мустахкам Бобурий" в поселке Хидирша построило Дворец торжеств с банкетным залом на 300 мест, столовой на 200 мест. Здесь трудоустроены 35 человек.

Предприниматель Каримджан Базаров на днях открыл чайхану, в которой готовят блюда узбекской кухни. Здесь нашли работу 20 человек.

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