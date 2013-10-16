В Андижане на месте текстильного предприятия появилась частная больница

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Новая частная больница в Андижане готова к приему первых посетителей. А создана клиника на базе одного из корпусов обанкротившегося хлопчатобумажного объединения.

Весной прошлого года ООО "Альфа мед континент" начало здесь работы по капительному ремонту и перепрофилированию бывшего промышленного предприятия.

"Мы решили открыть лечебно-диагностическое учреждение, опираясь на государственную поддержку частного сектора, в том числе в сфере здравоохранения", – говорит директор общества, кардиолог с 18-летним стажем Абдувахид Халиков.

Больница рассчитана на 80 койко-мест. На втором и третьем этажах здания расположились двух- и трехместные палаты. В каждой из них – холодильник, кондиционер, цифровой телевизор, гардероб, столы, тумбочки, душевая, санузел с горячей и холодной водой. Действует система вентиляции, а также прачечная и аптека. В просторной столовой пациенты получают трехразовое питание.

А на первом – медицинские кабинеты. В клинике установлено лечебно-диагностическое оборудование последнего поколения, предназначенное для лечения болезней внутренних органов, кардиологических и гинекологических заболеваний. Сейчас в центре нашли работу 25 специалистов.

Имеются кабинеты физиотерапии, для анализа крови, установлен аппарат УЗИ эксперт-класса, способный выявлять онкологические болезни на ранней стадии.

"В будущем мы запланировали приобрести цифровой рентгеновский аппарат, другое современное медицинское оборудование. Это позволит эффективно лечить и другие заболевания", – делится планами руководитель медицинского центра.

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