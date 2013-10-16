В янгикурганской школе идет эксперимент по обучению русскому языку

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. В школа № 38 Янгикурганского района Наманганской области с узбекским языком обучения в этом году идет эксперимент по изучению русского языка.

"Это означает, что учителя, обучая детей языку, будут постоянно вести мониторинг, указывать затруднительные для детей темы уроков, определят, какие поправки необходимо внести в программу обучения и так далее", – поясняет методист русского языка и литературы отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования (районо) Янгикурганского района Бузахро Мелиева.

Затем, по ее словам, на основе таких рекомендаций педагогов-практиков будет создаваться новое учебное пособие для обучения детей русскому языку в узбекских школах.

Как отмечает представитель районо, в районе сейчас работают 158 учителей-русистов. Однако уровень обучения языку Пушкина оставляет желать лучшего – новое поколение постепенно забывает русский язык.

"Иногда к нам приходят вчерашние выпускники вузов для поступления на работу, которые даже не могут рассказать о себе на русском языке. Как таких учителей можно распределять на работу, чему они научат детей?", – резонно вопрошает опытный педагог.

При этом она отмечает, что, тем не менее, интерес к изучению русского языка среди узбекской молодежи растет, мест в классах и школах с этим языком обучения постоянно не хватает, порой приходится открывать новые классы. Однако многое упирается в нехватку квалифицированных учителей, способных преподавать свои предметы на русском языке.

УЗИНФОРМ