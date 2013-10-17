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Семинар, посвященный учению Накшбандия

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября в Бухарском государственном университете состоялся научно-практический семинар, посвященный учению Бахауддина Накшбанди. В этом году отмечается 675-летие Бахауддина Накшбанди и в различных регионах Востока проводятся мероприятия, направленные на изучение духовного наследия мыслителя и пропаганде его произведений.

Этот семинар стал продолжением международной конференции, прошедшей 20-21 сентября нынешнего года, в которой приняли участие ученые из 10 стран: России, Великобритании, Казахстана, Туркменистана, Кувейта, Египта и других.

Семинар получил название "Место учения Накшбандия в воспитании молодежи", в котором раскрывались понятия и измышления Бахауддина Накшбанди о формировании общества и его влиянии на общественное сознание, воспитание молодежи и управление государством.

С отдельным докладом выступил ректор Ташкентского исламского института, кандидат исторических наук Хайдархон Юлдашхужаева. В ее докладе раскрыты "Вопросы учения и особенности национальной одежды в современном мире". С докладами также выступили доктора Бухарского государственного университета, инженерно-технологического института и Бухарского государственного медицинского института.

В заключение семинара выступили научные работники мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди и поэты Бухарской и Ташкентских областей.