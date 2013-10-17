kelajak ovozi

Награждение участников "Келажак овози"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября в актовом зале Бухарского инженерно-технологического института состоялось награждение победителей областного этапа смотра-конкурса "Келажак овози". Организатором мероприятия выступили активисты регионального отделения Центра молодежных инициатив и молодежного движения "Камолот". Ранее победители уже были награждены подарками от имени Министерства высшего и среднего специального, профессионального образования.

Церемония продолжилась в рамках форума, в ходе которого члены общественного совета "Келажак овози" поделились со студентами своими планами на будущее. Участникам мероприятия презентовали выставку развития образовательных центров в Бухарской области Узбекистана, первое место среди которых занимает Центр молодых программистов, объединяющих под своим началом всех фанатов компьютерных и информационных технологий.

В завершение форума отдельные активисты "Келажак овозм" также были награждены дипломами и нетбуками за вклад в развитие регионального центра и поддержку общественной деятельности.