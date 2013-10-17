Праздничное мероприятие в молодежном центре "Дегрезон"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Прошел месяц с момента торжественного открытия Молодежного центра в махаллинском сходе граждан "Дегрезон" Гиждуванского района. В честь начала успешной образовательной деятельности этого центра в субботу, 19 октября, запланирован благотворительный обед в центре.

На сегодняшний день в центре действует 6 специализированных кружков по обучению кройке и шитью, компьютерной грамотности, кружки поэзии и художественной самодеятельности, изобразительного искусства, читальный клуб. Знаменательным событием также стала установка нового швейного оборудования, благодаря которому кружок кройки и шитья превратился в профессиональный цех по пошиву одежды, и теперь он не просто будет обучать молодых девушек швейному делу, но и предоставит им работу.

Кроме того, в молодежном центре предусмотрены все условия для интеллектуального развития и организации полезного досуга. На втором этаже здания расположен большой зал для проведения различных культурно-просветительских мероприятий. В настоящее время здесь планируется организовать мини-оркестр, а все необходимые музыкальные инструменты уже закуплены.