Ислам Каримов прибыл в Ригу с государственным визитом

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов прибыл с государственным визитом в Латвию по приглашению президента этой страны Андриса Берзиньша. В честь узбекского лидера в международном аэропорту Риги были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Сегодня, 17 октября, пройдут основные мероприятия государственного визита. Ислам Каримов проведет встречи и переговоры с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем, спикером Сейма Солвитой Аболтиня, премьер-министром Валдисом Домбровскисом. По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание солидного пакета документов, направленных на дальнейшее развитие многоплановых узбекско-латвийских отношений.

Как отмечает пресс-служба узбекского лидера, начавшийся визит проходит в рамках регулярного политического диалога между Узбекистаном и Латвией, который позволяет руководителям государств обстоятельно обсудить состояние двусторонних отношений и определить приоритетные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу, обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

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