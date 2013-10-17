Посольство РФ проведет консультации в регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Посольство Российской Федерации в Узбекистане в октябре-ноябре проведет традиционную "Декаду добрых дел", ежегодное мероприятие посольства в рамках работы с соотечественниками, постоянно проживающими в Республике.

Как сообщает пресс-служба российского диппредставительства, в этом году декада будет проведена в городах Ангрене, Андижане, Алмалыке, Бухаре, Джизаке, Дустабаде, Зарафшане, Карши, Навои, Намангане, Нукусе, Самарканде, Термезе, Ургенче, Учкудуке, Фергане, Чиназе, Чирчике и Янгиюле.

В рамках мероприятия сотрудники посольства проведут выездные консультации для соотечественников по консульской проблематике и общим вопросам. Также предусматривается оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда и остро нуждающимся соотечественникам.

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