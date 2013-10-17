В Канимехе прошел семинар для учителей иностранных языков

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября в целях изучения постановления №124 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 мая 2013 года "Об утверждении государственных образовательных стандартов по изучению иностранных языков в непрерывном образовательном процессе" в общеобразовательной школе №1 Канимехского района прошел областной учебно-практический семинар для учителей английского языка в 1-х классах.

В семинаре на тему "Технологии преподавания английского языка в 1 классе" приняли участие методисты по иностранным языкам районных и городских отделов народного образования, учителя английского языка начальных классов общеобразовательных школ региона.

Участники семинара ознакомились с выставкой наглядных и методических пособий учителей иностранных языков по внедрению педагогических технологий, побывали на открытых уроках тренеров по преподаванию английского языка.

Учителя обменялись опытом работы, получили ответы на заданные вопросы по преподаванию иностранного языка.

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