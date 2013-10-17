Телевизионные диалоги хокимов с населением городов и районов проходят в Навоийской области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября состоялся открытый телевизионный диалог хокима Канимехского района С. Истамова с населением района.

На вопросы жителей региона по вопросам решения актуальных социально-бытовых проблем вместе с главой районной администрации отвечали руководители всех предприятий и организаций Канимехского района.

По прямому телефонному проводу жители получили ответы на вопросы, касающиеся таких проблем, как газо- и теплоснабжение, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и электроэнергией, строительство и ремонт дорог, готовность образовательных и медицинских учреждений к зимнему сезону, своевременное рассмотрение письменных и устных обращений граждан, а также другие социально-экономические вопросы, требующие своевременного решения.

Организованные по инициативе областной администрации, такие диалоги хокимов уже прошли с жителями Карманинского района и города Навои. Хокимы других районов и городов также готовятся к открытым дебатам, которые пройдут по установленному графику.

Техническое обеспечение диалога возложено на областную телестудию "FAZO".

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