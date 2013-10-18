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Расширяется ассортимент соков в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. На предприятии "Галла-ривер", расположенном в Бухарском районе, запущена новая линия по производству сока. Теперь здесь будет выпускаться 8 разновидностей виноградного сока с добавлением других фруктов, а также чистые соки из граната и овощей: моркови и томата.

Здесь установлено современное высокотехнологичное итальянское оборудование с компьютерным управлением по переработке винограда и выпуску сока. На эти цели израсходовано свыше 770 тысяч долларов. Это позволило повысить объемы выпускаемой продукции, улучшить ее качество, а также значительно сократить расходы электроэнергии и газа.

Работают 40 человек - молодежь, выпускники профессиональных колледжей, прошедшие специальную подготовку. Еще 15 человек трудятся на виноградных плантациях предприятия, а также в тепличном хозяйстве. В прошлом году здесь произведено 840 тонн готовой продукции на сумму 1,4 миллиона долларов. В нынешнем году составлено экспортных договоров на два миллиона долларов.

Несмотря на то, что уже минула середина октября, ежедневно десятки тракторов и машин, груженных щедрыми дарами природы, везут сюда на переработку продукцию фермерских хозяйств района. На сегодняшний день уже принято свыше 1,5 тысячи тонн винограда. Руководство предприятия заранее позаботилось о накоплении необходимого сырья. По договору с поставщиками им выплачен аванс, своевременно производятся расчеты с индивидуальными поставщиками.