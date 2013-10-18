"Хотира-79" финишировала на втором месте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. В заключительном туре неудачников первой лиги, состоявшемся в среду, два лидера выясняли, кто из них расположится на первой строчке. Турнир проходил в Намангане и Уйчи.

На поле вышли "Локомотив-БФК" и "Хотира-79", которые еще за тур до финиша сохранили за собой места в числе участников чемпионата страны в первой лиге. Столичная команда уже к 10-й минуте вела с преимуществом в два мяча, однако уйчинцы сумели выровнять положение. Причем второй гол "Хотира" забила на четвертой добавленной минуте, буквально перед самым финальным свистком.

Впрочем, героическое спасение не позволило уйчинцам финишировать на первом месте, столичные железнодорожники удержали свою лидирующую позицию. Но и "Хотира-79" не внакладе, отстояв право выступать в первой лиге и на следующий год.

Меньше повезло занявшим третье и четвертое места "Галллакор-Автомобильчи" и "Заамину". Оба этих коллектива в ноябре проведут стыковые матчи с 15-й и 16-й командой второго этапа первой лиги. Коллектив из Джизакской области в предпоследнем туре отчаянно сопротивлялся в поединке с "Хотирой-79", но большего, чем вырвать ничью – 2:2 – добиться не сумел. Зааминцы в седьмом туре отдыхали, что и помогло клубу из Галляарала благодаря технической победе над "Сурханом" ввиду неявки термезской команды на матч подняться на третье место.

А вот три худших команды и неудачники стыковых матчей сыграют переходной турнир с командами из второй лиги за право выступить в первой лиге на будущий год.

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