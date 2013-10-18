На пути демократических выборов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября в Центре молодежи города Навои прошел "круглый стол", организованный по инициативе областной комиссии содействия по подготовке и проведению выборов председателей (аксакалов) и их советников, органов самоуправления граждан Навоийского областного Кенгаша народных депутатов.

В мероприятии приняли участие председатели (аксакалы) органов самоуправления граждан, их советники, председатели региональных комиссий содействия по подготовке и проведению выборов, ответственные работники областного, районных и городских отделений общественного благотворительного фонда "Махалля", представители СМИ.

С информацией о проведенной работе комиссий содействия по проведению выборов председателей (аксакалов) и их советников выступил председатель областной комиссии Л.Облокулов. Он, в частности, подчеркнул, что неукоснительное исполнение законов Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателей (аксакалов) органов самоуправления граждан и их советников" на местах в текущем году является гарантом проведения справедливых и честных демократических выборов. Со своими предложениями по подготовке к выборам за "круглым столом" также выступили члены комиссии А.Бобомуродова и Н.Исоков.

В рамках мероприятия также была организована пресс-конференция, на которой члены комиссии ответили на вопросы, заданные представителями СМИ.

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