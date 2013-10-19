пресс-конференция таможня

Пресс-конференция в Бухарском областном управлении таможни

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября в пресс-центре Бухарского областного таможенного управления состоялась конференция на тему "Роль таможенного управления в экономике региона". В конференции приняли участие сотрудники таможни и представители средств массовой информации. Данное мероприятие было организовано в рамках правового эксперимента по апробации проекта Закона Узбекитсана "Об открытости и гласности деятельности органов власти и управления".

В начале конференции было уделено внимание проводимой работе в рамках указанного правового эксперимента. Начальник управления таможни А.Каримов рассказал о встречах с предпринимателями, проведенных за последние два месяца семинарах, направленных на повышение правосознания граждан. В ходе семинаров также обсуждались изменения в таможенном законодательстве, которые предоставляют новые возможности для предпринимателей и определяют порядок ввоза товаров зарубежных производителей.

Руководитель пресс-центра Г.Бобокулова отметила, что за 8 месяцев текущего года сотрудники управления организовали 78 выступлений по телевидению, 38 публикаций в печатных СМИ, 20 выступлений перед общественностью и интервью по радио. Кроме того, создан веб-сайт, на котором все граждане, физические и юридические лица, могут получить интересующую их информацию или обратиться с запросом в данный орган.

Далее были рассмотрены вопросы использования электронной декларации. Раньше предприниматели неохотно использовали данную возможность, но сегодня ситуация полностью изменилась. Сейчас примерно 98% предпринимателей используют этот вид таможенного оформления, остальные еще пока не знают об этом, либо еще не применяли в своей практике.

На конференции было отмечено, что еженедельно по субботам проводятся "Дни открытых дверей", и в этот день предприниматели могут ознакомиться с деятельностью областного управления таможни, его структурных подразделений, а также узнать о новых изменениях в законодательстве.