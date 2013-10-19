



Посол КСА был принят в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Абдурахмон бин Абдулла аш-Шае 18 октября посетил Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. На встрече состоялся обмен мнениями по текущим вопросам узбекско-саудовского взаимодействия, в том числе по ходу реализации ранее достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Напомним, предыдущая встреча с саудовским послом в МИД Узбекистана состоялась 8 октября. Стороны тогда рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах, включая вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи