Посол КСА был принят в МИД Узбекистана

Посол КСА был принят в МИД Узбекистана19.10.2013 12:31
ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Абдурахмон бин Абдулла аш-Шае 18 октября посетил Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.
На встрече состоялся обмен мнениями по текущим вопросам узбекско-саудовского взаимодействия, в том числе по ходу реализации ранее достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Напомним, предыдущая встреча с саудовским послом в МИД Узбекистана состоялась 8 октября. Стороны тогда рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах, включая вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
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