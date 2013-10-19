



В Ташкенте обсудили перспективы узбекско-афганского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Даудзай Мохаммад Садик 18 октября был принят в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективы узбекско-афганского сотрудничества в различных сферах. Также состоялся обмен мнениями по некоторым рабочим вопросам взаимодействия, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. Напомним, предыдущий визит афганского посла в МИД Узбекистана состоялся 10 января. Стороны тогда также обсудили состояние и перспективы развития узбекско-афганских отношений, отметив важную роль Узбекистана в социально-экономическом возрождении Афганистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи