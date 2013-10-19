ГАК "Узбекэнерго" подвел итоги работы за 9 месяцев

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Государственная акционерная компания "Узбекэнерго" обнародовала краткие итоги своей деятельности в январе-сентябре 2013 года.

По оперативным данным, снижение себестоимости продукции в отчетном периоде составило 100,3%. Объем производства товарной продукции по отрасли составил 100,4%. Обеспечена поставка потребителям Республики электрической энергии в объеме 32,3 млрд. кВт.ч, отпущено тепловой энергии в объеме 5,7 млн.Гкал.

Экспорт продукции и услуг выполнен на 101,1%. Осуществлена поставка электроэнергии по прямым договорам в сопредельные государства, оказаны услуги по обслуживанию сетей и проведению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Производство локализуемой продукции на базе местного сырья составило 112,5% к заданию.

По итогам 9 месяцев продолжается реализация 27 инвестиционных проектов, из них завершено строительство 7 объектов. Завершено строительство ВЛ общей протяженностью 713,4 км, установлено 413 комплектных трансформаторных подстанций и 46 трансформаторов.

Предприятиями ГАК продолжается работа по внедрению современных электронных приборов учета электрической энергии. На сегодняшний день у юридических потребителей установлено 234,0 тысяч трехфазных и 129 тысяч однофазных приборов учета электроэнергии, у бытовых потребителей – 13,4 тысяч трехфазных и 2794,5 тысяч однофазных приборов.

В рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания" ГАК "Узбекэнерго" разработана отраслевая программа. Она направлена на улучшение электроснабжения населения республики, дальнейшее повышение уровня и качества жизни работников энергетической отрасли, укрепление материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового назначения. В отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы направлено 165,5 млрд. сумов. На предприятиях компании создано 1434 новых рабочих мест, в том числе 106 мест надомного труда.

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