



В Навои прошел семинар на тему "Экология и здоровье человека"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября в общеобразовательной школе №8 города Навои прошел областной учебный семинар на тему "Экология и здоровье человека". В нем приняли участие преподаватели общеобразовательных школ и областного Института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, представители махаллинских органов самоуправления граждан. На проведенных в рамках семинара открытых уроках и беседах за "круглым столом" участники мероприятия обсудили вопросы сохранения экологического баланса окружающей среды, охраны флоры и фауны региона, влияния экологии на здоровье населения. Участники семинара также обменялись мнениями на тему "Использование современных программ и информационно-коммуникационных технологий на уроках географии". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи