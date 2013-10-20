Хашар – национальная традиция узбекского народа

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. В эти теплые осенние дни в районах Навоийской области, предназначенных к севу хлопчатника, идет большая работа по своевременному сбору и сдаче на заготовительные пункты хлопка-сырца урожая 2013 года.

В целях организации отдыха сборщиков хлопка, оказывающих помощь фермерам, на местах по инициативе местных органов власти, районных и городских отделов по культуре и спорту, политических партий и негосударственных некоммерческих организаций проводятся различные культурно-массовые развлекательные мероприятия.

Одно из таких мероприятий, на тему "Хашар – национальная традиция узбекского народа", прошло для участников хашара по сбору хлопка в Кызылтепинском районе. Мероприятие было организовано по инициативе областного и Кызылтепинского районного Кенгашей Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" совместно с телеканалом "Фазо".

По окончании культмассового мероприятия группа передовых сборщиков хлопка была награждена почетными грамотами и памятными подарками от организаторов встречи.

УЗИНФОРМ