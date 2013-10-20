В наманганской школе отметили День государственного языка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября в школе № 24 Намангана состоялся областной семинар "Язык – зеркало духовности", посвященный Дню принятия Закона о государственном языке.

"Невозможно представить себе гармонично развитую личность – пусть даже владеющую несколькими языками – без знания родного языка, ибо родной язык и литература – неотъемлемая часть нашей духовности", – отметила на семинаре директор школы Фотима Нуриддинова.

Она подчеркнула, что в этой школе стараются уделять ему самое серьезное внимание. "Ребята изучают языки не только в рамках школьной программы, но и в предметных кружках, преподаватели языков делают все, чтобы дать ребятам прочные знания", – добавила Ф. Нуриддинова.

Надо сказать, что ученики этой школы свободно общаются на узбекском, русском и английском языках.

В Узбекистане День принятия Закона о государственном языке отмечается 21 октября.

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