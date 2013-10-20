Наманганские пожарники предупреждают горожан

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. С наступлением осенне-зимнего сезона в Намангане возросло число пожаров. Как считают в городском отделе пожарной безопасности (ОПБ), это происходит из-за эксплуатации самодельных отопительных приборов, использования газовой плиты для отопления жилищ.

Также, по словам старшего инженера ОПБ Наманганского ГУВД, младшего сержанта Азамата Утанова, причиной пожаров часто становится неисправная электропроводка, которая не выдерживает сверхнормативного напряжения, возникающего от нестандартного электрического обогревателя.

"Вот на днях в доме жителя СГМ "Исок-Чуян" Намангана Содикжона Р. произошел пожар, пострадало около 40 кв. м. кровли и другое имущество", – рассказывает представитель ОПБ. Он добавил, что пострадавший еще легко отделался: никто не погиб, поскольку огонь удалось локализовать, да и материальный ущерб не столь велик, как могло бы быть при ином развитии событий.

"Таких примеров хватает, но в некоторых случаях все заканчивается трагедией. Надо подумать о том, что все могло быть гораздо хуже, элементарная небрежность может привести к непоправимым последствиям", – отмечает младший сержант Азамат Утанов.

Местные специалисты подчеркивают, что множество включенных обогревателей создают непосильные нагрузки на энергосистему, вызывая автоматическое отключение энергии, газовая плита в режиме "вечного огня" ведет к накоплению угарного газа, что чревато массовым отравлением и взрывом.

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