Наманганские мастера пенчак силат готовятся к новым турнирам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Воспитанники спортивного клуба "Пенчак силат", который действует в школе № 70, успешно выступили на недавнем открытом чемпионате Узбекистана, а сейчас готовятся к выступлению в международном турнире, намеченном на ноябрь.

На соревновании, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 10 государств и всех областей страны, наманганцы завоевали 3 медали.

Так, победительницей открытого чемпионата Узбекистана стала студентка 2-го медицинского колледжа Мунаввар Соиббаева, "серебро" – у ученицы 5 класса Зилолы Исмаиловой, а шестиклассница Дилором Хакимова добыла "бронзу".

"Это впечатляющий успех наших спортсменов и тут большая заслуга директора школы № 70 Мухаббат Хайдаровой, которая прилагает все силы для развития детского спорта, в том числе и восточных единоборств. Благодаря ее усилиям пенчак силат становится все более популярным видом спорта на массиве "Гузал", где сейчас им занимаются около полусотни ребят", – говорит тренер по пенчак силат и преподаватель физкультуры Абдулбори Ташбаев.

В этой школе также действуют секции кикбоксинга, футбола и гандбола, ученики постоянно занимают высокие места на городском и областном этапах соревнований "Умид нихоллари". Так, в минувшем году на городских соревнованиях по футболу ребята заняли второе место, по гандболу – третье.

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