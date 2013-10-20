В Намангане показали мастер-класс, как надо проводить выборы в махаллях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем в пятницу в Молодежном центре Намангана семинаре его участникам была показана инсценировка образцового собрания по выборам в условной городской махалле.

Собравшиеся, а это были председатели СГМ области, активисты, представители политических партий, областного отделения фонда "Махалля", областного отделения НИМФОГО и другие, с интересом посмотрели небольшое представление. В нем было немало поучительного, особенно в связи с принятием новой редакции Закона Узбекистана "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников", в котором существенно изменен порядок избрания руководителей органов местного самоуправления.

Но это было во второй части семинара. А в начале заведующий информационно-контрольного отдела канцелярии Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдурахмон Бобоев подробно рассказал собравшимся о новых законах, регулирующих деятельность махаллей, правах и задачах рабочих групп, а также областных, городских и районных комиссий по содействию организации и проведению выборов в сходах граждан. Он обратил особое внимание на организационно-правовые основы выборов, вовлечению населения в избирательный процесс, в частности, молодежи и женщин, повышению их социальной активности и правовых знаний.

Представитель Сената подчеркнул, что предстоящие выборы председателей сходов граждан и их советников будут проходить в качественно новых социально-экономических и общественно-политических условиях, характеризующихся углублением процессов демократизации, формирования гражданского общества.

А потом участники мероприятия увидели, как на практике работают новые положения Закона "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников". Отметим, что им предусмотрено два варианта проведения решающего голосования – открытое, простым поднятием руки, и тайное – в кабинках. Вел показательное собрание выборщиков член Наманганской городской комиссии по содействию организации и проведению выборов в сходах граждан Олимжон Хасанов.

В работе семинара также приняли участие заместитель хокима Наманганской области Хабибулло Маткаримов, сенатор, ректор Наманганского инженерно-экономического института Пахриддин Маткаримов и заведующий департаментом Министерства юстиции Джахонгир Ширинов.

– Прошедший семинар нам очень многое. Ведь сейчас перед нами всеми стоит задача – выбрать председателями сходов граждан махаллей и советников людей, пользующихся авторитетом, уважениям в махаллях, а кроме того, имеющих способности и навыки руководителя. От того, насколько мы справимся с этой задачей, зависит, какой быть махалле завтра, насколько эффективной будет деятельность комиссий сходов граждан по основным направлениям, их созидательная работа, станет ли махалля опорой и поддержкой для каждого ее жителя, – сказал в интервью ИП "УЗИНФОРМ" депутат Наманганского городского Совета народных депутатов, председатель постоянной комиссии по законодательству и обеспечению безопасности населения Анвар Насриддинов.

Стоит сказать, что к 10 октября во всех махаллинских и кишлачных сходах граждан сформированы рабочие группы. Они незамедлительно приступили к организации и проведению встреч с гражданами, общих собраний жителей дворов, домов, махаллей, поселков, кишлаков и аулов по избранию представителей граждан, которым доверят сделать важный выбор.

УЗИНФОРМ