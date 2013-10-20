В Кызылтепе оказана материальная помощь нуждающимся семьям

В Кызылтепе оказана материальная помощь нуждающимся семьям20.10.2013 19:18
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября в Кызылтепинском районе продолжились мероприятия, посвященные празднику Курбан-хаит.
Жителями района были очищены от мусора и приведены в порядок населенные пункты, парки и кладбища.
Представители районной администрации, руководители предприятий и общественных организаций в эти дни посетили и поздравили с праздником престарелых аксакалов, людей с ограниченными возможностями и многодетные малоимущие семьи.
За счет спонсорской помощи 351 малоимущей семье оказана материальная помощь в размере 15 миллионов сумов.
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