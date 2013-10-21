В Навои прошел городской этап смотра-конкурса "Янги авлод"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября в профессиональном колледже культуры и искусства Навои прошел городской этап республиканского смотра-конкурса "Янги авлод" ("Новое поколение").

Инициировали конкурс навоийский городской Кенгаш общественного движения молодежи "Камолот" и детской организации "Камалак".

Участники смотра-конкурса, а это одаренные учащиеся образовательных учреждений города Навои в возрасте до 14 лет, демонстрировали свои таланты по шести направлениям: вокал, танцы, игра на музыкальном инструменте, рисование, шитье, лепка глиной.

Компетентное жюри, профессора и преподаватели вузов, представители городского отдела по делам культуры и спорта, очень внимательно подошли к принятию итогового вердикта, дав возможность каждому участнику смотра полностью раскрыть свой талант и возможности.

По итогам смотра более 40 талантливых мальчишек и девчонок были признаны победителями городского этапа республиканского конкурса "Янги авлод".

В заключение мероприятия всем победителям смотра вручены дипломы и памятные подарки организаторов, а также путевки для участия в областном этапе смотра-конкурса.

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