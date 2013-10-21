В Ташкент поступила очередная партия пассажирских автобусов из ФРГ

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкент поступила пятая партия городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor" в количестве 19 единиц. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Ассоциации "Тошшахартрансхизмат".

Согласно ее данным, до конца октября предусмотрена поставка остальных 18 единиц автобусов данной модели для эксплуатации на городских маршрутах пассажирского транспорта города Ташкента. Таким образом, на сегодняшний день автобусный парк столицы пополнился 82 единицами новых пассажирских автобусов из ФРГ.

Напомним, обновление парка пассажирских автобусов города Ташкента осуществляется в рамках договора купли-продажи от 25 апреля 2013 года между Ассоциацией "Тошшахартрансхизмат" и компанией "EvoBus GmbH" (ФРГ) о приобретении 100 единиц городских пассажирских автобусов модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним. 3 мая 2013 года было принято соответствующее Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Документом предусмотрен следующий график поставки 100 городских пассажирских автобусов модели "Mercedens-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним:

Поставка автобусов модели "Mercedens-Benz Conecto Low Floor", запасных частей и диагностических приборов к ним Сумма, тыс. евро Сроки 30 пассажирских автобусов (стоимость 1 ед. автобуса - 137,5 тыс. евро) 4 125,0 август 2013 г. 20 пассажирских автобусов 2 750,0 сентябрь 2013 г. 50 пассажирских автобусов 6 875,0 октябрь 2013 г. Запасные части и диагностические приборы 250,0 до 31 декабря 2013 г. Итого: 14 000,0

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