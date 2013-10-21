Узбекистан посещает делегация Китайского института международных проблем

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает делегация Китайского института международных проблем при МИД КНР во главе с вице-президентом Жуань Цзунцзе. 21 октября члены делегации были приняты в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайской повестки дня. Было отмечено, что прошедшие 8-10 сентября в Ташкенте и Самарканде переговоры на высшем уровне определили главные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Собеседники с удовлетворением констатировали, что отношения между Узбекистаном и КНР развиваются в духе стратегического партнерства и охватывают весь комплекс взаимодействия. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по отдельным аспектам международной и региональной повестки.

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