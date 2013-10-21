Акция в городе Самарканде

Акция в городе Самарканде21.10.2013 20:46
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 21 октября в связи с празднованием Дня придания узбекскому языку статуса государственного и Дня города организована акция под названием "Благоустройство начинается с души".
Организаторами акции выступили областной отдела Союза писателей Узбекистана, ОДМ "Камолот", городской отдел методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования, а также Дом музей имени Орифа Гульхани.
В мероприятии приняли участие представители общеобразовательных школ города Самарканда. Они украсили улицы города различными декоративными цветами и растениями. По словам организаторов, данная акция свидетельствует о красоте и величии Самарканда, вселяет в сердца местных жителей чувства любви, гордости и ответственности за родной город.
УЗИНФОРМ