Акция в городе Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 21 октября в связи с празднованием Дня придания узбекскому языку статуса государственного и Дня города организована акция под названием "Благоустройство начинается с души".

Организаторами акции выступили областной отдела Союза писателей Узбекистана, ОДМ "Камолот", городской отдел методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования, а также Дом музей имени Орифа Гульхани.

В мероприятии приняли участие представители общеобразовательных школ города Самарканда. Они украсили улицы города различными декоративными цветами и растениями. По словам организаторов, данная акция свидетельствует о красоте и величии Самарканда, вселяет в сердца местных жителей чувства любви, гордости и ответственности за родной город.

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