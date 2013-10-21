Пресс-конференция в рамках правового эксперимента

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном Доме печати 21 октября состоялась пресс-конференция, организованная по инициативе областного управления труда и социальной защиты населения. Мероприятие было организовано в рамках исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года №Р-3987 "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В мероприятии приняли участие представители отделов управления труда и социальной защиты населения, работники СМИ и махаллинских сходов граждан.

В процессе пресс-конференции отмечены проделанные работы в рамках Года благополучия и процветания, намечаемые мероприятия по программе занятости населения, а также дана информация о повышении эффективности работы управления, об организуемых работах по социальной защите населения и борьбе против торговли людьми.

Подчеркнуто, что в результате работы в рамках правового эксперимента до нынешнего времени управление обеспечило необходимой информацией и справками свыше 100 граждан, обратившихся с запросами.

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