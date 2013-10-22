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Гиждуванский районный этап "Янги авлод-2013"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября в городе Гиждуване Бухарской области состоялся районный этап конкурса "Янги авлод-2013" ("Новое поколение"), в котором приняли участие 216 подростков – ученики общеобразовательных школ, всего 22 команды.

Конкурс состоял из различных состязаний, в числе которых были национальное танцевальное искусство, вокал в жанре узбекской классики и современного стиля, игра на струнных, ударных и духовых инструментах, академическое, эстрадное и фольклорное исполнение, изобразительное искусство.

По итогам конкурса были отобраны 4 команды: от общеобразовательных школ №6, 12 и 21, а также сборная команда 15-й и 16-й школ Гиждуванского района. Эти команды примут участие в областном этапе конкурса, для которого им предстоит подготовить новые представления, не использовавшиеся в районном этапе.

Всем команды, принявшие участие в этом конкурсе, были награждены памятными подарками от районного хокимията и Гиждуванского райотдела народного образования.