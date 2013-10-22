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Новое предприятие в Алате

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. В городе Алат Бухарской области открыт филиал частного предприятия "Севинч", специализирующегося на переработке отходов хлопка. В Бухаре действует хлопкоочистительный завод, осуществляющий переработку хлопка-сырца и производство хлопковолокна. Отходы от производства просто вывозились на свалку.

С открытием предприятия в Каракульском районе Бухарской области налажена переработка отходов хлопчатника, из которых производится корм для крупно-рогатого скота и биологические удобрения. Аналогичное производство налажено теперь и в городе Алате.

Стебли хлопчатника являются уникальным растением, из которого можно производить пищевое масло, хозяйственное мыло и древесно-стружечные плитки. По словам руководителя предприятия А.Курбанова, новое производство будет запущено уже в следующем сезоне.