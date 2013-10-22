Участники кинофорума побывали в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. Как известно 19-24 октября текущего года в Ташкенте проходит Неделя искусства Style.uz, в рамках которой организован 3-й Ташкентский международный кинофорум "Золотой гепард".

Авторитетная комиссия кинофорума совемстно с иностранными экспертами просмотрели свыше 500 полнометражных, короткометражных и анимационных фильмов, среди которых были отобраны самые лучшие образцы киноискусства.

21 октября группа участников кинофорума при содействии Фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и Национального агентства "Узбеккино" посетила город Самарканд и провела встречу с любителями киноискусства. В состав группы вошли как местные звезды кино, так и зарубежные.

В процессе визита в город Самарканд в областном кинотеатре состоялась премьера нового кинофильма под названием "Гонка".

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