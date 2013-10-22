В Самарканде прошла научно-практическая конференция

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №20 города Самарканда 21 октября прошла научно-практическая конференция под названием "Язык – гордость нации", посвященная Дню придания узбекскому языку статуса государственного.

В мероприятии приняли участие представители отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования, руководитель областного отдела Республиканского центра пропаганды духовности С.Санокулов, ответственный секретарь областного отдела Союза писателей Узбекистана О.Хожиев, поэтесса К.Бахрамова, доцент СамГУ М.Турсунова, преподаватель областного института подготовки и повышения квалификации педагогических кадров Р.Ташниязова, а также 78 преподавателей узбекского языка и литературы, 58 учеников общеобразовательной школы.

В процессе мероприятия разговор шел об историческом значении придания узбекскому языку статуса государственного, необходимости сохранения родного языка в истинном его состоянии, защиты его от различного рода жаргонов и фраз, поступающих из иностранных языков, а также о воспитании молодежи в духе уважения к родному языку. Кроме этого, преподавателям даны соответствующие рекомендации по расширению знаний учеников по родному языку и литературе.

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