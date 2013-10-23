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Молодежь получит возможность открыть собственный бизнес

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября Бухарским областным советом молодежного движения "Камолот" был проведен семинар-тренинг под названием "Молодой предприниматель". Данный семинар был организован для выпускников профессиональных колледжей, целью которого было ознакомление молодежи с возможностями открытия собственного бизнеса. Участие в семинаре также приняли представители областного управления Центробанка и сотрудники некоторых коммерческих банков.

На семинаре были представлены услуги кредитования начинающих предпринимателей, которым необходим стартовый капитал для открытия фирмы или же приобретения оборудования и технологий для производственной деятельности. Представители областного совета МД "Камолот" подчеркнули, что с 25 по 30 октября пройдет конкурс на лучший бизнес-проект. Будут отобраны 15 лучших проектов, 5 из которых будут реализованы при поддержке самого движения, еще 5 при поддержке хокимията города Бухары, и 5 – под управлением коммерческих банков.

Победителям будут предоставлены льготные кредиты в размере от 50 до 500 минимальных размеров заработной платы, то есть размер кредита составит от 4,5 млн. до 45,7 млн. сумов. Все процентные ставки по кредитам будут погашены за счет перечисленных структур.