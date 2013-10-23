Новая музыкальная школа для зарафшанских детишек

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября в городе Зарафшане сдали в эксплуатацию новое здание детской школы музыки и искусства №7.

- В оборудованном в современном стиле учебном заведении большой интерес у мальчишек и девчонок вызывают также созданные классы хореографии и изобразительного искусства, - говорит директор школы Ольга Душкина. - В рассчитанной на 250 учащихся школе созданы все условия по всем направлениям образования, выбранным детьми.

В школе также занимаются и местные "звезды". Так, в свободное от уроков время в общеобразовательной школе, здесь играть на фортепьяно приходит ученица 2 класса Лейла Жусипова. Сейчас она готовится к участию в фестивале детского творчества "Янги авлод-2013".

В текущем году юные зарафшанские таланты, среди которых была и Лейла, успешно выступили на прошедшем в Италии международном фестивале пианистов.

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