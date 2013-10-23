



Победителем конкурса стал имам-хатиб Хатырчинской мечети



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября в столице страны завершился республиканский смотр-конкурс "Имам года", среди имам-хатибов мечетей, структуры учреждения мусульман Узбекистана. Продемонстрировав свою одаренность, победителем республиканского конкурса "Имам года-2013" стал имам Хатырчинской мечети "Имоми Аъзам", Мухаммад Эргашев. Победитель награжден дипломом первой степени и компьютером. Он также завоевал право совершения паломничества хадж в священную Мекку. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи